Un cas de grippe aviaire détecté à Darney, 109 communes vosgiennes sous surveillance

La préfecture des Vosges fait savoir dans un communiqué, ce mardi 7 janvier, qu'un cas de grippe aviaire a été détecté à Darney, près de Vittel. Une mouette rieuse, retrouvée morte au début du mois, a été identifié comme porteuse du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.

Pour éviter tout risque de propagation, les autorités ont mis en place une zone de contrôle temporaire. 109 communes sont concernées, notamment Contrexéville, Dompaire, Vittel ou Xertigny. Ces zones, délimitées par un rayon de 20 kilomètres autour des foyers de contamination, font l'objet de mesures spécifiques pour protéger les élevages de volailles .

109 communes sous surveillance

Les oiseaux sont notamment mis à l'abri, leur alimentation et leur abreuvement sont protégés. Un système de désinfection des personnes et des véhicules qui entrent et qui sortent est aussi mis en place. Des analyses sont effectuées en laboratoire si des cadavres de volailles sont retrouvés. Il est interdit de s'approcher d'un oiseau mort ou qui semble malade .

