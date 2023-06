Un centre pédagogique dédié aux renards ouvre ses portes à La Boissière

Perdu au fin fond de La Boissière, dans une forêt de chênes du Mas d'Agrès à La Boissière se trouve le domaine Eiwah Au centre, un nouvel enclos de 1000m² pouvant accueillir jusqu'à 6 renards.

Pour l'instant, ils sont trois : Loki, Peanuts et Hermione recueillis après un accident de la route, lors d'une saisie administrative chez un particulier et chez un dresseur pour le cinéma. La créatrice de ce domaine, Jessica Martinez, était jusque là plus connue pour ses élevages de bergers suisse blanc et de chats bengal.

Ces renards vont pouvoir finir leur vie dans cet enclos. "C'est un peu une maison de retraite pour eux. Ils vont finir leurs vies ici, car s'ils étaient relâchés dans la nature, je ne donnerais pas cher de leur peau", explique Thibault Aljalvin, soigneur animalier du domaine d'Eiwah depuis plus de huit ans.

L'autre but de cet espace dédié est aussi de redorer l'image de l'espèce. "Il s'agit d'un animal qui m'a touché pendant mes études, car il est un peu le symbole des animaux nuisibles. Les gens ont une mauvaise image de ces derniers" raconte Jessica Martinez, la créatrice du centre pédagogique.

Pour mieux observer les renards, le domaine propose aussi des chambres d'hôtes. "Les gens vont pouvoir les contempler avec discrétion et comprendre comment ils fonctionnent. J'espère interpeller le public comme ça" explique la native de La Boissière. À la rentrée de septembre, des formations seront aussi proposées pour sensibiliser les professionnels comme les particuliers sur la thématique de la faune sauvage, mais aussi sur celle de la biodiversité.

Jessica Martinez et Thibault Aljalvin (à gauche de la photo) s'occupent des renards au domaine d'Eiwah. © Radio France - Adrien Michaud

Un refuge pour d'autres animaux sauvages

Mais le domaine d'Eiwah ne pas accueillir que des renards, il pourra aussi héberger tous les animaux sauvages détenus illégalement par des particuliers et saisis par l'Office français de la biodiversité (OFB). " Un animal sauvage doit être dans la nature, mais l'humain aime s'approprier ce qui n'est pas à lui. Donc, il n'est pas rare que dans le cadre de nos missions de police judiciaire, nous retrouvions des renards ou des servals chez des particuliers. Dans ce cas, nous devons les récupérer, mais le problème est que ces animaux ne peuvent plus vivre dans la nature" explique Vincent Tarbouriech, chef départemental de l'OFB Hérault. "Une fois que l'humain a mis sa main sur ces animaux, il faut des structures adaptées comme le domaine d'Eiwah pour les abriter. "

Peanuts dans le parc de 1000m2 de l'espace pédagogique. - Jessica Martinez

Abriter les animaux sauvages ne pouvant pas être réintroduits dans la nature, sensibiliser les visiteurs et aider les acteurs de la vie sauvage, voici les trois missions de ce nouveau centre pédagogique.