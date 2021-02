Un chacal doré observé dans les Deux-Sèvres

Un piège photo a enregistré une vidéo attestant de la présence d'un chacal doré le 31 décembre 2020 à Clussais-la-Pommeraie, entre Melle et Sauzé-Vaussais informe ce mardi 2 février la préfecture des Deux-Sèvres. Les images ont été transmises par la fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres et "ont fait l’objet d’analyses et de vérifications. Pour cela, des experts internationaux de l’espèce, dont ceux de L’Office français de la biodiversité, ont été sollicités", indique la préfecture dans un communiqué.

Le chacal doré est présent sur un espace allant depuis l’Asie jusqu’en Europe. Depuis les années 1960, l'animal a entamé une phase de colonisation avec des populations installées dans la région des Balkans. Des observations d’individus isolés en dispersion ont été décrites en Europe de l’Ouest.

Première observation en France dans les Alpes du nord en 2017

La première observation en France remonte en 2017, dans les Alpes du nord. Une autre observation confirmée a été réalisée en fin d’année 2020 dans les Bouches du Rhône d'après les données de la LPO.

"Le chacal doré peut peser entre 7 et 17 kg avec une hauteur au garrot de 45-50 cm. Il se distingue du renard par sa taille supérieure, sa silhouette élancée liées à des membres développés, une queue courte et sa couleur le plus souvent dorée. Il s’agit d’un charognard et d’un prédateur opportuniste comme le renard qui peut chasser des petites proies. Son régime alimentaire reflète la disponibilité alimentaire du territoire", précise la préfecture.

Aucune attaque sur l’homme n’a été recensé à ce jour

Les autorités notent que "l’individu observé dans les Deux-Sèvres, probablement isolé et en dispersion, possède un comportement de discrétion similaire au renard roux. Aucune attaque sur l’homme n’a été recensé à ce jour".

Il n'est pas chassable ni piégeable.