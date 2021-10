Un chalut antipollution pour les pêcheurs de la Turballe

"Les pêcheurs sont parmi les premiers touchés par la pollution, ils sont souvent très volontaires pour ce genre d'exercice". Damien Porcher, chef de service aux Affaires Maritimes de Saint-Nazaire compte aussi beaucoup sur le bouche à oreille pour que les pêcheurs formés puissent sensibiliser les autres.

capacité de 8 tonnes

La séance commence au petit matin sur le quai, avant les tests en mer. "On utilise ce chalut quand on ne peut pas récupérer le pétrole par le pompage, quand par exemple l'hydrocarbure s'est solidifié, le filet ramasse alors en surface en fonctionnant un peu comme un entonnoir, il a _une capacité de 8 tonnes"explique Gérald Magueur, technicien au CEPPOL (Centre d'Expertise Pratiques de Lutte Antipollution de la Marine Nationale) alors qu'il déroule son filet de 60 mètres de train de remorque. Pas de quoi impressionner les deux patrons pêcheurs qui assistent à la formation : "Nos chaluts pour la pêche au thon ou à la sardine sont bien plus grands" confie Gwenaël Lezébot du Tangaroa. "Oui, c'est simple, et en plus, la technique de la pêche aux boeufs (un chalut tiré par deux bateaux), c'est déjà ce qu'on fait nous ici tous les jours"_renchérit Dominique Sallaud patron de l'Aquilon.

Dominique Sallaud patron pêcheur de l'Aquilon et Gwenaël Lezebot du Tangaroa à la Turballe © Radio France - Hélène Roussel

on se souvient encore de l'Erika - Dominique Sallaud, patron pêcheur de l'Aquilon

Ce chalut peut aussi ramasser le plastique ou les algues toxiques. Il est à disposition des pêcheurs sur l'ensemble des côtes françaises : le long de l'Océan Atlantique, de la mer du Nord et de la Méditerranée. Les experts de la Marine font ainsi le tour des ports pour former les pêcheurs et pour des tests avec eux en pleine mer. "Mon seul espoir, c'est qu'on n'en est jamais besoin. Ici, vous savez, on est encore traumatisé par la catastrophe de l'Erika" confie Dominique Sallaud.