Un chamois aperçu en Creuse : exceptionnel ou pas étonnant ?

Guéret, France

Faut-il s'étonner de croiser un chamois dans nos campagnes creusoises ? Une habitante de Saint-Silvain-Bellegarde près d'Aubusson en a aperçu un le 14 février tout près de sa maison. Elle a publié des photos sur le réseau social Facebook. Son message a été amplement commenté. Plusieurs internautes auraient également vu un chamois qui se balade "en limite du Puy-de-Dôme et de la Creuse" depuis plusieurs mois.

Ce message publié dans le groupe Facebook "Les amis de la Creuse" a été amplement commenté. - Capture d'écran Facebook

Un tous les 5 à 10 ans

La Creuse n'est a priori pas le terrain de prédilection des chamois, animal de montagne, pourtant leur présence a déjà été signalée plusieurs fois dans notre département. "On en voit un tous les cinq à dix ans. On en a déjà aperçu par exemple à Evaux-les-bains ou Aubusson, mais aussi dans l'Indre et en haute-Vienne", détaille Jérôme Yvernault, de l'Office français de la biodiversité en Creuse.

Selon lui le chamois photographié vient soit du massif du Sancy dans le Puy de Dôme, soit la vallée de la Dordogne en Corrèze. Il précise :