Un chantier à plus de 800.000 euros pour refaire la digue de l'étang d'Orléans

Pas question de revivre les inondations de 2016 : des trombes d'eau qui envahissent les routes et les rues du Loiret, causant sur leur passage de nombreux dégâts. Le conseil départemental finance en ce moment des travaux de consolidations des ouvrages. Plus de 800.000 euros pour refaire la digue de l'étang d'Orléans.

Le spectre des inondations de 2016

Suite aux inondations monstres de 2016, le Conseil départemental a repris la main sur la gestion du canal, mal entretenu. Il en est devenu le propriétaire, et engage plusieurs chantiers pour le remettre à niveau. Une priorité pour son président, Marc Gaudet : "Le maire de Vieilles-Maisons nous le rappelait : en 2016, il a eu un peu peur parce que l'eau était montée très haut dans cet étang d'Orléans, et on imagine une rupture de cette digue aurait pu inonder tout le secteur de Vieilles-Maisons. Il aurait pu y avoir une catastrophe. Imaginons une digue comme celle ci qui rompt : et là, dans ce cas là, il y avait une vague déferlante. Ca n'est pas non plus un barrage de haute montagne; on est sur un barrage en plaine, mais quand même, la vague de submersion aurait pu avoir lieu et inonder toute la partie située en aval." détaille le président du Conseil régional.

Un chantier minutieux

Pour éviter la catastrophe, une grande tranchée a été ouverte dans la digue existante, afin de remplacer la vieille canalisation. La vanne qui permet de contrôler ce qui en sort est elle aussi remplacée. "Ce sont des ouvrages qu'on ne connaît pas. Il y a très peu d'archives dessus, donc du coup, on est parti d'hypothèses et puis de méthodes d'investigation un peu indirectes avec des radars ou des plongeurs. Quand on met à sec véritablement, on voit ce qu'on avait vraiment sous la vase." explique Nathalie Hascoat, chargée du programme d'investissement sur le canal d'Orléans. Sous la vase, les équipes en charge des travaux ont trouvé un ouvrage très vieillissant, qui date sans doute du 17e ou du 18e siècle. Il a fallut tout changer.