Un chantier de rénovation énergétique lancé à la cité administrative d'Avignon

Un ensemble de bâtiments du XIXème siècle entièrement rénovés pour être plus écologiques. Ce vaste chantier a débuté en mars 2023 à la cité administrative d'Avignon et s'achèvera fin 2024 ou début 2025. Ce projet s'élève à 17 millions d'euros (14 millions d'euros de travaux et 3 millions d'études).

"La philosophie de ce projet c'est que l'Etat fasse aussi ce qu'il demande de faire aux citoyens. C'est une question d'exemplarité", explique Violaine Démaret, la préfète du Vaucluse. En effet, les 20 000 mètres carrés de la cité administrative vont faire l'objet de travaux.

Une meilleure isolation

Tout d'abord, les locaux vont être mieux isolés : les joints des fenêtres seront refaits, et celles qui ne sont pas en double vitrage seront changées. L'isolation des planchers sera également refaite. Une ventilation double flux sera installée dans les locaux pour permettre une meilleure qualité de l'air. Ensuite, le système de chauffage et de climatisation passe du gaz à la géothermie. L'éclairage sera également plus moderne.

L'objectif est de réduire de 58 % la consommation énergétique des bâtiments, dans un contexte de réchauffement climatique, et d'explosion des prix de l'énergie.

Par ailleurs, les espaces seront "optimisés" puisque 150 nouveaux agents vont rejoindre la cité. Ils appartiennent à des services qui jusque-là travaillaient dans d'autres locaux, ce qui va donc permettre à l'Etat d'économiser sur le prix de loyers et de vendre des biens. Mais ce chantier présente quand même une difficulté : les 820 agents qui travaillent déjà dans les bâtiments continueront de le faire pendant toute la durée des travaux. 1 500 postes de travail devront être déplacés.