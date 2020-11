PHOTOS - Un chantier pour protéger l'aigle de Bonelli à Saint-Gilles

Pendant quatre jours du 16 au 20 novembre, Enedis mène un chantier à Saint-Gilles visant à sécuriser une portion de ligne électrique moyenne tension. Les nouveaux équipements installés doivent permettre de protéger les populations d'oiseaux qui se posent sur les poteaux électriques, et notamment l'aigle de Bonelli. Au début de l'année, l'un de ces aigles protégés est mort électrocuté dans ce secteur.

Quatre couples d'aigles de Bonelli dans le Gard

Or, l'aigle de Bonelli est une espèce protégée qui bénéficie d'un Plan national d'action pour sa sauvegarde. "C'est un oiseau vraiment rare, explique le président du Centre ornithologique du Gard (COGard) Jean-Pierre Trouillas. Il vit sur le pourtour méditerranéen et se reproduit essentiellement sur les départements d'ex Languedoc-Roussillon et des Bouches-du-Rhône. Il existe quatre couples dans le Gard." Dans le secteur de Saint-Gilles, l'oiseau se pose souvent sur les poteaux électriques. Au moment de l'envol, il suffit que les ailes touchent un fil pour qu'il se tue.

Une quarantaine de capots isolants

D'où la nécessité du chantier engagé par Enedis, en partenariat avec le monde avifaune et DREAL Occitanie. Ces travaux consistent à poser une quarantaine de capots isolants qui sont des protections pour les oiseaux, sur près de 1.000 mètres de ligne électrique. "On équipe également nos poteaux de perchoirs, un dispositif qu'on met le plus haut possible, précise Sylvaine Cazal, directrice territoriale Enedis du Gard. Et puis pour éviter les risques de collision, on équipe nos lignes de dispositifs qui les rendent plus visibles quand les oiseaux sont en vol."

Un chantier de 14.000 euros

Des travaux réalisés alors que ces lignes de 20.000 volts sont sous tension, afin de ne pas impacter les riverains. Ils mobilisent quatre agents spécialisés d'Enedis. "Ce sont des techniciens qu'on appelle notamment quand il y a des aléas climatiques", ajoute Sylvaine Cazal.

Ce chantier de neutralisation du risque électrique représente un investissement de 14.000 euros pour Enedis. Entre 2017 et 2019, 93 supports ont été traités dans le Gard pour un budget total de 80.000 euros.

L'aigle de Bonelli (photo d'illustration). © Maxppp - Florian Launette

Des agents d'Enedis sécurisent une ligne électrique pour protéger les oiseaux. - Sylvaine Cazal - Enedis Gard