Un chef amazonien à Grenoble pour défendre la biodiversité et la planète

Un indien dans la ville ! Ce mercredi, le cacique Ninawa, chef du peuple Huni Kuí, au Brésil, guérisseur et militant pour les droits des peuples indigènes, était à Grenoble pour présenter le film dont il est l'un des héros. Ce film Terra Libre, de Gert-Peter Bruch, est autoproduit et raconte la lutte menée depuis trente ans par un autre cacique, plus connu, dont il est le disciple, le chef Raoni, contre la destruction de l’Amazonie, le poumon de notre planète.

Le cacique Ninawa s'est prêté à la séance photo, avec le sourire © Radio France - Véronique Pueyo

Trente ans de lutte pour sauver la forêt amazonienne

Membre de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature, qui rassemble les représentants de peuples indigènes du monde entier qui luttent pour la préservation des forêts menacées, il est le premier leader indigène à pouvoir s’exprimer sur le sol français depuis le début de la crise du Covid-19. Il était donc à Grenoble, ce mercredi, une ville qu'il a découverte et qu'il apprécie. Du haut de la Bastille, où il a tenu une conférence de presse, il a admiré l'Isère et les montagnes alentours. "Je vois une rivière qui semble en bon état, vous ne jetez pas les ordures dedans et je vois aussi beaucoup d'arbres et de forêts!" a-t-il déclaré.

Alors que la situation de l’Amazonie et de ses peuples s’est très fortement dégradée ces derniers mois sous la présidence de Bolsonaro, le cacique Ninawa est à l’origine, avec d’autres chefs, de la création d’une coalition unissant peuples indigènes, citoyens et députés européens.

A la rencontre des lycéens de Voiron

Le cacique Ninawa et Gert-Peter Bruch iront également, demain, jeudi, à la rencontre des élèves du lycée Edouard Herriot de Voiron. "Je veux que les jeunes s'emparent de ce combat, qu'ils défendent leur planète, sa biodiversité. Ils doivent prendre le relai et s'investir dans cette cause."

Un partenariat avec Grenoble

Gilles Namur, adjoint à la Nature en ville, aux Espaces publics, à la Biodiversité, à la Fraicheur et aux Mobilités était heureux de recevoir le cacique Ninawa : "Il rencontre beaucoup de chefs d'Etat, de hautes personnalités, mais il aime aussi rencontrer des élus de terrain pour voir ce qu'ils mettent en place localement pour sauver la planète. A Grenoble, nous allons prochainement instaurer un parlement de l'arbre. Nous serons capitale verte européenne l'an prochain et il a promis de revenir nous voir." conclut l'élu grenoblois

Ecoutez le message du chef Ninawa Copier

Fondée en 2015 à Paris pendant la COP21, à l’initiative du cacique Raoni et avec le soutien de Planète Amazone, l’Alliance des Gardiens de Mère Nature est un mouvement international pour la paix qui unit les peuples indigènes et leurs alliés pour veiller à la protection de la planète et des générations futures. Cette Grande Assemblée de l’AGMN a été rendue possible par une campagne de levée de fonds dont Bernard Lavilliers et Pierre Richard ont été les principaux ambassadeurs.