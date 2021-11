Un chêne creusois sera-t-il sacré plus bel arbre de France ?

Le chêne du Grand Nuy à La Souterraine a manqué de peu la qualification pour la finale de "l'arbre de l'année 2021". Du haut de ses seize mètres, il finit néanmoins "bien placé" au niveau régional selon la confrérie du Pays de Nuy qui a déposé sa candidature. Un châtaigner des Deux-Sèvres lui a volé la vedette et représentera la Nouvelle-Aquitaine au niveau national.

Ce concours, organisé depuis 2011 par Milan Presse et l'Office national des forêts, est une sorte de "Miss France" pour les végétaux. Il met à l'honneur la dimension esthétique mais aussi symbolique des arbres, en portant un intérêt à sa place sociale et culturelle. Le jury est composé de professionnels de l'ONF, du magazine Terre Sauvage, de la Ligue de protection des oiseaux, l'association A.R.B.R.E.S et de l'agence des espaces verts de la région Île-de-France. Un arbre par région est sélectionné : c'est ensuite au public de voter pour le lauréat de l'année sur internet.

Un chêne centenaire, repère pour les habitants

Le chêne du Grand Nuy est vieux de près de 150 ans. Visible de très loin, "il a toujours été un repère pour les locaux, chasseurs et promeneurs", c'est "le symbole ancestral du lieu-dit qui a toujours accueilli sous son ombrage les animaux et les fermiers désirant faire une halte", précise la confrérie du Pays de Nuy, qui promeut le patrimoine local autour de la Souterraine.

Le "roi des arbres" de La Souterraine est un réservoir de biodiversité : il abrite mousses, lichens, papillons, insectes, pics verts, pics épeiche, écureuils sans oublier chevreuils et sangliers. Le président de la confrérie Max Jammot envisage de candidater de nouveau l'an prochain.

En 2020, 300 candidatures ont été déposées. Le concours avait été remporté par un hêtre de Chavagnac dans le Cantal. Le prix de "l'arbre de l'année 2021" sera décerné en janvier 2022.