Un chêne-liège des Pyrénées-Orientales en route vers le Guinness Book

C'est une force de la nature. Au détour d'une piste, accroché à flanc de montagne sur les hauteurs du Vallespir (Pyrénées-Orientales), il apparaît dans toute sa splendeur. Immense, massif et tortueux, le chêne-liège du Mas Santol lance ses interminables branches en direction des sommets enneigés.

Situé sur la commune de Reynes, l'arbre vient d'être officiellement mesuré. Hauteur, 21 mètres. Circonférence du tronc : 5,41 mètres. Il surpasse totalement la concurrence, et notamment un chêne-liège du Portugal, jusqu'ici considéré comme le plus gros du monde.

Une quête qui aura duré plus de 30 ans

Pour son propriétaire, c'est l'aboutissement d'une incroyable épopée. Depuis sa plus tendre enfance, il connaît cet arbre, plus gros et plus haut que les autres. Mais l'histoire d'amour démarre véritablement au début des années 90. "Un ami de mon père a dégoté, au marché aux puces de Perpignan, un vieux livre de randonnée datant de 1891. En le feuilletant, j'ai découvert qu'il mentionnait le chêne-liège du Mas Santol, déjà décrit comme exceptionnel. C'était il y a 130 ans!"

Serge Arnaudiés décide donc de s'intéresser d'un peu plus près à cet arbre. Producteur de cerises, il recherche de nouvelles parcelles pour planter des vergers et décide de faire d'une pierre deux coups : il rachète le terrain sur lequel se trouve le fameux chêne-liège. "Il était envahi par la végétation, au milieu d'un taillis. Nous avons tout dégagé pour le mettre en valeur"

Le tronc de ce chêne-liège dépasse les 5 mètres de circonférenc © Radio France - François DAVID

Mais notre agriculteur est encore loin de se douter de ce qui l'attend. En 2020, en lisant la presse, il découvre qu'un chêne-liège du Portugal figure au Guinness Book des records. Ni une, ni deux : "j'ai dit à ma femme : prépare les valises ! On part au Portugal mesurer cet arbre. Nous l'avons trouvé, dans le village d'Aguas de Moura : il est beaucoup plus petit que le mien !"

Se prenant au jeu, Serge Arnaudiés décide de pousser encore les investigations et se lance à la recherche des plus grands chênes-lièges d'Europe. Ce jeu de piste va le mener en Espagne et en Sardaigne. "Aucun autre n'est aussi haut", assure le catalan qui s'est donc résolu à entamer les démarches auprès du Guinness Book.

En ce mois de janvier 2023, l'arbre du Mas Santol a donc été officiellement mesuré, en présence de plusieurs spécialistes. Le dossier de candidature rempli, il a été envoyé aux Etats-Unis. La réponse est attendue dans les prochains mois.