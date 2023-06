Un ciel "laiteux" en Charente-Maritime confirme la présence de fumées du Canada à très haute altitude

Météo France annonçait ce mardi matin un grand soleil sur la Charente-Maritime, il a été comme "effacé" par un ciel gris laiteux qui révèle la présence à très haute altitude de fumées venues du Canada. Les fumées des gigantesques incendies qui brulent depuis deux semaines les forêts canadiennes ont traversé l'atlantique et se trouvent entre trois et quatre kilomètres de la surface de la terre, au dessus de la France. "Seul le sud-est du pays est épargné" indique Météo France".

Pas de conséquence pour la santé pour l'instant

Ces fumées ne sont pas perceptibles à hauteur d'homme par les capteurs d'Atmo, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en Nouvelle Aquitaine. "Il n'y a pas de hausse particulière ou inhabituelle" dans les mesures de particules fines ou plus grossières, en Charente-Maritime et dans la région indique Julie Gault, en charge de la communication. Les ingénieurs d'Atmo sont particulièrement vigilants depuis le début de la semaine, ils s'attendent à une présence plus importante de fumées en altitude ce mercredi et jeudi mais ne peuvent pas dire s'il y aura plus de polluants dans l'air que nous respirerons. Tout dépendra des conditions météo, du vent qui disperse les fumées, et d'éventuelles pluies qui pourraient les diluer, et donc diminuer leur impact sur la santé humaine.