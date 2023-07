Un "club-affaires" pour sauver les rivières comtoises

Les rivières de Franche-Comté sont-elles en danger ?. C'est ce que pensent les membres de l'antenne comtoise de l'Association Nationale pour la Protection des Eaux & Rivières (ANPER). Elle vient de créer un "club-affaires". Un moyen de réunir des fonds grâce au mécénat, afin de financer des actions jusqu'en 2025. L'objectif : stopper la pollution des cours d'eau dans le Doubs et le Jura.

Des pollutions multiples

Pêcheur depuis ses 10 ans, Jean-Louis connaît toutes les rivières comtoises. Aujourd'hui, il ne les reconnaît plus. "Ce n'est pas rare de voir des buissons au bord du Doubs avec des quantités de sacs plastiques crevés accrochés aux branches", observe-t-il. "Ce sont de nouveaux arbres qui poussent", plaisante le pêcheur. Des arbres dont il se passerait bien.

Autre problème, la pollution industrielle et agricole. Christel Bluthe, trésorier de l'ANPER, en voit les conséquences : "la disparition des insectes aquatiques dont les larves vivent dans les cours d'eau, c'est à dire les phryganes et les perles." Selon lui, c'est un véritable "effondrement des populations d'insectes".

Pour combattre ce phénomène, l'ANPER comtoise veut sensibiliser le public et monter une étude pour savoir qui sont les plus gros pollueurs. "Un protocole scientifique qui permette de suivre chaque mois une trentaine de station dans les départements du Doubs et du Jura", résume Christel Bluthe. Il espère un démarrage en septembre. Le "club-affaires" permettra à l'association de financer ses actions grâce au mécénat des entreprises locales, à la manière d'un club sportif.