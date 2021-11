Un collectif anti-pub s'en prend aux panneaux publicitaires à Saint-Lô

Ce collectif antipub réclame que la mairie de Saint-Lô cesse son contrat avec la société Decaux et que la publicité disparaisse de la ville.

Dans un communiqué, il justifie : "Nos motifs sont simples et connus des deux parties depuis longtemps : stopper la publicité sur Saint-Lô, responsable de la surconsommation, qui elle-même engendre l'exploitation de la nature à grande échelle, des pollutions à outrance, ainsi que des conditions dégradantes des humains concevant tous les produits vantés. Tout ce système nous amenant à la dégradation climatique que nous connaissons."

Notre but n'est pas de casser des panneaux mais qu'ils soient enlevés. Toutes les manières douces qu'on a essayé et le peu de contact qu'on a eu avec la mairie de Saint-Lô, ça n'a pas marché. D'où la manière forte. Le feu détruit le panneau durablement et parfois, comme à la Dollée, il est même enlevé, explique l'un des militants.