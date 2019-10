Un collectif d'élus locaux contre la déviation de Jargeau

Jargeau, France

Le Cédodj, ou Collectif d'élu·e·s doutant de l’opportunité de la déviation de Jargeau, rassemble des conseillers municipaux de Jargeau mais aussi des communes alentours : Mardié, Bou, Chécy, Darvoy, etc. Mais on trouve aussi parmi ses membres Thierry Soller, le conseiller départemental du Loiret, et Jean-Philippe Grand, conseiller régional du Centre-Val-de-Loire et conseiller municipal d'Orléans.

Une fausse solution, selon le Cédodj

Rodolphe Catrais est conseiller municipal Europe Ecologie Les Verts à Jargeau et membre du Cédodj. Il l'affirme : le projet de pont n'est qu'une fausse solution. "Ça ne ferait que déplacer le problème", explique-t-il, "Parce que quand on crée une nouvelle route, ça amène souvent plus de trafic ... Si on se souciait vraiment du bien-être des Jargoliens, on construirait plutôt une passerelle pour les piétons et les vélos."

Rodolphe Catrais, conseiller municipal EELV à Jargeau et membre du Cédodj © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'impact du projet est aussi très important pour l'environnement. "Le déboisement de Latingy est un désastre _écologique_, à un moment où il faudrait tout faire sauf couper des arbres ...", déplore Rodolphe Catrais. Une autre solution selon le Cédodj pourrait être de favoriser le train, avec la construction de la ligne Châteauneuf-sur-Loire-Orléans.