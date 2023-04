Un collectif d'habitants de Dordogne dénonce les installations photovoltaïques sur des zones naturelles

Des prises de parole à tour de rôle et la création d'un collectif. Mardi 4 avril, les membres de six associations d'habitants se sont réunis devant la préfecture de Dordogne. Ils ont annoncé la naissance du collectif "Coordination Photovoltaïque Dordogne" qui vise à lutter contre les projets d'installation de panneaux solaires sur des zones naturelles et agricoles.

ⓘ Publicité

"Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de la décarbonation, on déboise sans réfléchir aux conséquences", dénonce Véronique Cluzaud, la présidente de l'Association pour le développement durable du causse de l'Isle (ADDCI) qui a rejoint le collectif. Les membres s'opposent déjà à une vingtaine de projets dans le département, sur environ 300 hectares.

"Un système antiécologique"

A ses côtés, Marie-Christine Boutheau ajoute : "Au total, j'ai dénombré 46 projets et seulement 6 sont sur des zones déjà artificialisées". Ce sont sur ces terrains (des parkings ou d'anciens sites industriels par exemple) que le collectif souhaite voir s'implanter les panneaux photovoltaïques, plutôt que dans les champs ou les forêts. Car ils le répètent, ils ne sont pas contre cette énergie renouvelable.

Gérard Charollois, président de l'association de protection de la nature Sepanso Dordogne, soutient le collectif. "C'est un système antiécologique, estime-t-il, ne touchez pas à la forêt, il y a déjà assez de menaces pour ne pas en rajouter". Marie-Christine Boutheau assure que les installations photovoltaïques réchauffent les sols et sont mauvais pour l'environnement.

Des gagnants

Mais un agriculteur venu d'Eygurande-et-Gardedeuil le concède, il est "plus facile" de les installer sur des terres agricoles. "En Dordogne, on a moins de surfaces artificialisées et c'est vrai qu'il faut plus de manutention dans ces cas-là". Le collectif dénonce les grandes entreprises qui font ce choix ainsi que la loi sur l'accélération de la production d'énergies renouvelables adoptée en mars. Elle simplifie les procédures et doit permettre aux territoires de définir en six mois une carte des implantations.

"C'est la ruée vers les espaces naturels", regrette Marie-Christine Boutheau. D'autant que des agriculteurs peuvent être attirés par les "2 à 3000 euros par hectare" qu'une telle installation rapporte selon le collectif. Avec sa création, l'objectif est d'élever leurs actions au niveau départemental et surtout de faire participer davantage les citoyens à ces projets.