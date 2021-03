Un collectif de citoyens réclame des cendriers pour limiter la pollution des mégots

C'est un petit déchet à qui il faut du temps pour disparaître. Les mégots de cigarette peuvent mettre de 2 à 5 ans avant de se désagréger dans la nature. Pourtant, ils sont encore trop souvent jetés sur la voie publique ou dans les bouches d'égout, répandant au passage les quelque 4 000 produits chimique écotoxiques qu'ils enferment.

Pour mettre fin à cette pollution, un collectif de citoyens mobilisés pour le climat ont écrit, début mars, aux maires de la métropole de Montpellier ainsi qu'aux présidents du département et de la région. Avec l'association Graines populaires, ils réclament que des cendriers soient installés dans la rue, aux arrêts de tramway et sur les lieux touristiques.

Pour inspirer les pouvoirs publics, ils ont déposé, le 27 février, un cendrier artisanal sur les quais de Port Ariane à Lattes.

Le même jour, une vingtaine d'habitants ont nettoyé le quartier de Port Ariane. En tout, 20 bouteilles pleines de mégots ont été ramassées. Ce qui exaspère Stéphane Herb, représentant des citoyens pour le climat à Montpellier :

C'est une aberration de voir ce qui est jeté. On est à l'endroit même où on a fait le ramassage la semaine dernière et je suis sûr que si on refaisait le tour on ramasserait la même quantité de mégots.