Un collectif de riverains de Nay dénonce des travaux de déboisement et redoute des glissements de terrain

Un collectif de riverains, le Collectif des Marnières, vient de se constituer à Nay et dénonce des travaux de déforestation de grande ampleur notamment sur un bois classé. Au delà de l'impact écologique, ces opérations d'abattage d'arbres sur plusieurs hectares autour du Château de l'Angladure (une grande bâtisse sur une colline qui domine Nay) feraient courir un risque accru de glissements de terrain. En 2009, déjà un glissement de terrain avait eu lieu dans ce même secteur. Il avait coupé une route et condamné un supermarché.

ⓘ Publicité

Les riverains s'inquiètent donc de ces abattages opérés par le propriétaire du château. "Au cours des six derniers mois, il a transformé plusieurs hectares de forêt protégée en désert végétal, explique ce membre du collectif qui préfère garder l'anonymat. "Il y a urgence à stopper ces travaux. Il s'agit de terrains en pente et les glissements de terrain sont ici une réalité. Sans végétation, c'est clair qu'à un moment, ça va glisser."

Ils dénoncent un désert végétal

Le collectif des Marnières a déjà alerté la mairie et va lancer prochainement une pétition en ligne. La rédaction de France Bleu Béarn Bigorre a contacté les propriétaires du domaine, Ils assurent avoir déposé toutes les demandes d'autorisations préalables sur les trois communes concernées : Nay, Bourdette et Arros-de-Nay. Ce que dément le maire de Bourdette, Philippe Lacroux. Il explique avoir alerté dès 2020 la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer après plusieurs plaintes de promeneurs et de chasseurs. Sa commune a même acheté une parcelle de bois pour tenter de préserver les arbres. "Nous avons un problème avec le cadastre qui n'a jamais été remis à jour et beaucoup d'endroits sont marqués comme friches," explique l'élu. Mais ce sont des dizaines de semi-remorques de bois que les habitants disent avoir vu descendre de la colline. "Il y a des arbres qui devaient avoir 100 ou 150 ans, ce n'était pas de la friche," assure Philippe Lacroux qui souhaite aujourd'hui pouvoir faire un état des lieux avec un géomètre.