Giuncaggio : Un collectif révolté et un Sénateur qui craint des violences

Ce vendredi à Aleria, plusieurs dizaines de membres et soutiens du collectif "Tavignanu Vivu" se sont retrouvés pour une conférence de presse, mais surtout un échange autour des dernières nouvelles les concernant. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Bastia a annulé une partie des prescriptions faites en septembre 2020 par la préfecture de Haute-Corse pour justifier, alors, son opposition au projet de nouveau centre d'enfouissement des déchets à Ghjuncaghju.

ⓘ Publicité

L'annulation concerne des dispositifs qui permettent de minimiser les nuisances et les risques de pollutions émanant des installations prévues. Selon "Tavignanu Vivu", il serait incompréhensible que la Préfecture ne fasse pas appel de cette décision.

"Ces prescriptions, si elles ont été édictées, c'est que la Préfecture et les services de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ndlr) les ont pensées, imaginées, et donc qu'elles sont fondées !", estime **Alexis Cortinchi,**l'un des porte-paroles du collectif_. "Maintenant, c'est à l'Etat de faire appel._ Il y a une colère évidente et notre crainte c'est qu'il y ait des débordements que l'on ne maîtrise pas" [...].

Parmi les présents ce 25 novembre, le Sénateur autonomiste de Haute-Corse Paul-Toussaint Parigi. Lui-même se réclame membre du collectif et indique qu'il posera bientôt une question orale à ce sujet au Sénat. Mais surtout, désormais, il dit craindre un débordement de cette colère populaire. Paul-Toussaint Parigi craint même des actions violentes dans la microrégion de l'Oriente.

loading

Plus d'informations dans nos éditions radiodiffusées.