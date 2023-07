Un collectif limousin envoie une lettre à Elisabeth Borne pour demander de passer à 110 km/h sur autoroute

"Un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix", résume Jacques Boulan, l'un des responsables du collectif ALDER, un groupe écologiste en Limousin très actif sur les questions climatiques et énergétiques à propos de l'abaissement de la vitesse sur l'autoroute. Selon Jacques Boulan, ces 20 km/h de moins permettraient de baisser les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Un courrier a été envoyé à Elisabeth Borne, Première ministre, pour demander la mise en place rapide d'une grande campagne nationale pour "préparer les esprits".

C'était pourtant une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat dès 2020. Une mesure finalement pas retenue par Emmanuel Macron après avoir vu l'impopularité, deux ans auparavant, de l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur certaines routes nationales.

"Près de 20% de consommation en moins"

Principal argument pour faire passer la pilule avance Jacques Boulan : une baisse d'environ 20% de la consommation de carburant des véhicules, "donc 20% de budget en plus", estime-t-il. "Le seul point négatif, pour les gens, c'est qu'ils se déplaceront un peu plus lentement", dit-il encore.

"On estime aussi que l'on pourrait économiser entre quatre et cinq millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère", poursuit Jacques Boulan. C'est pour ces raisons qu'il demande la mise en place d'une grande campagne nationale de sensibilisation à la Première ministre, "qui s'est dite personnellement pour abaisser la vitesse à 110 km/h". Une sensibilisation via les médias et sur les panneaux d'autoroute, "à la charge des concessionnaires". "Ce n'est pas cher, ca n'impose rien à personne et ça permet de baisser les émissions de CO2, de manière moindre que par une obligation par la loi", termine-t-il.