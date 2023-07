Un collectif opposé à la destruction d'ouvrages en pierres sèches sur la route des crêtes en Lozère

C'est une route touristique emblématique du Parc National des Cévennes. La route des crêtes qui relie Alès au Pont-de-Monvert est actuellement en travaux pour une mise en sécurité sur trois km. Le collectif "Les soulèvements de l'amer" se mobilise depuis plusieurs semaines pour que les ouvrages en pierres sèches qui la jalonnent ne soient pas détruits. " Cette route a été construite il y a 300 ans, juste avant la guerre des Camisards explique Camille Lecat du collectif. C'est un paysage constitutif du Parc national des Cévennes qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les travaux ont commencé le 23 juin avec la destruction d'un mur en pierres sèches à l'Espinas. Grâce à notre mobilisation, le service des routes du Département a reculé. Là, où il n'y pas d'enjeu pour le patrimoine cévenol, on ne s'oppose pas au remplacement des petits aqueducs qui sont bouchés mais là où on n'est pas d'accord, c'est sur la destruction des ouvrages hydrauliques qui récupèrent l'eau des fossés. On a obtenu du Département un moratoire pour que des études complémentaires soient menées pour sauver trois ouvrages emblématiques en pierres sèches."

