Un colorant fluo lâché dans le canal de Berry à Mehun-sur-Yèvre pour identifier les fuites

Une couleur spectaculaire mais sans incidence sur l'environnement. Ce jeudi 31 mars, le Syndicat du canal de Berry a lancé le début d'une opération de détection de fuites qui va durer une quinzaine de jours. Des "fluo-capteurs" ont été disposés dans les contre-fossés d'un bief situé au niveau de Mehun-sur-Yèvre. Puis un colorant vert, fluorescent, a été injecté dans l'eau. Si des fuites existent, les capteurs les détecteront quand le colorant s'infiltrera, par ces fuites, dans les contre-fossés. "La couleur est assez impressionnante, reconnaît Véronique Fenoll la présidente du Syndicat. Le colorant va petit à petit se résorber."

Un bief dont les fuites "perturbent son maintien en eau"

Pour réaliser cette opération, menée avec l'université d'Orléans et l'agence du CEREMA à Blois, le Syndicat a dû remettre en eau ce bief "situé entre le pont blanc et l'écluse de Reussy." Les fuites qu'il présente "perturbent son maintien en eau et la continuité de l'alimentation du canal." Il a donc été décidé de le maintenir à sec en attendant des solutions. Le test d'étanchéité avec ce colorant est une première étape avant un diagnostic et des travaux.

Des prélèvements vont être réalisés tout au long de l'opération. Ce sera ensuite au CEREMA de réaliser un diagnostic de l'origine des fuites, attendu pour le mois de mai, indique Véronique Fenoll. "Les devis de travaux seront établis afin de permettre au Syndicat du canal de Berry d’engager leur mise en œuvre." 155 fluo-capteurs, regroupés par grappes de cinq, ont été installés dans les contre-fossés. Coût total de l'opération, diagnostic compris : un peu plus de 14.000 euros.