Une commune de Dordogne organise une battue aux pigeons, "on n'arrive pas à limiter" déplore le maire

C'est la quatrième fois en moins de dix ans que la Mairie de La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne) décide d'organiser cette action de chasse. Ce jeudi 2 février, des chasseurs, sous la responsabilité d'un lieutenant de louveterie, vont essayer de débarrasser la commune du plus de pigeons possible. "On n'arrive pas à limiter" explique le maire qui a déjà tenté d'autres méthodes pour contenir la prolifération de ces "centaines" d'oiseaux dans le petit village. Ces pigeons sauvages "souillent les cours des habitants" avec des fientes qui s'accumulent.

ⓘ Publicité

Les rapaces effaroucheurs trop coûteux

La Mairie a déjà essayé de piéger les pigeons pour les relâcher plus loin, mais cette méthode ne semble pas fonctionner d'après le maire. Faire venir un rapace effaroucheur avec un fauconnier coute "plusieurs milliers d'euros", ce qui représente une somme trop importante pour cette commune de 300 habitants.

Les habitants invités à rester chez eux

Ce jeudi soir, l'éclairage public sera coupé dans le bourg et les chasseurs évolueront avec des lampes torches pour mieux repérer les oiseaux. Ils vont tenter de les abattre avec des carabines. La Mairie recommande aux habitants de rester chez eux jusqu'à la fin de l'opération, vers 22h30.