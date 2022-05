Un composteur collectif sans odeur et sans insecte pour vous réconcilier avec le compostage à Montpellier

Faire du compost, c'est très en vogue aujourd'hui. De plus en plus de particuliers installent des composteurs dans leur jardin, et certaines collectivités en installent aussi en ville. Le soucis de ces composteurs collectifs, c'est qu'il faut des bonnes volontés pour retourner régulièrement le compost. Certains s'inquiètent aussi des odeurs ou des insectes.

Une jeune entreprise installée à Villeneuve les Maguelone a trouvé la solution avec son composteur fontaine.

Arthur Jourdan, le patron de Compost Motion était l'invité de la nouvelle éco ce lundi matin sur France Bleu Hérault

On a mis un système automatique pour retourner le compost

Qu'est ce que votre composteur Fontaine a de révolutionnaire ?

Le but du composteur Fontaine, c'est de lever les freins qu'on peut rencontrer typiquement sur du compostage de proximité. Les principaux freins ce sont les mauvaises odeurs, les petits insectes, les nuisibles, voire les rongeurs, qui viennent vraiment discréditer une aire de compostage. Et puis la pénibilité du retournement. Quand on est passionné, ce n'est pas pénible, bien sûr. On prend sa fourche, on retourne. Mais qu'on a une aire de compostage collective et que peu de personnes s'impliquent ça peut être un peu pénible à la fin. Et donc le composteur Fontaine automatise totalement ce retournement, car les déchets sont à l'intérieur d'un tambour qui tourne et brasse automatiquement les biodéchets. Et en plus de cela, dans le composteur Fontaine, on a un moyen de canaliser le flux d'air avec un petit ventilateur en sortie et une petite grille en entrée. Et du coup, les insectes restent à l'intérieur. Et si on a des mauvaises odeurs, notamment au moment de la mise en service le premier mois, le temps que les bactéries s'installent à l'intérieur du tambour, à ce moment là, on peut mettre un filtre à odeur en sortie.

Pourquoi composteur "fontaine"

La partie fontaine, c'est simplement ce qui permet de mettre en rotation le tambour. Donc, en fait, c'est tout simplement des roues à aubes. Vous avez une petite cascade d'eau qui remplit les aubes et qui fait tourner petit à petit l'ensemble du composteur.

Il est facile d'utilisation

Alors le but, c'est qu'il soit extrêmement facile d'utilisation. Du coup, on n'a pas besoin d'une introduction des déchets par un professionnel. C'est chaque usager, chaque citoyen s'il est dans un espace public ou dans une résidence, chaque employé, si c'est dans le cadre d'un établissement, d'une entreprise qui vient apporter par lui même ces biodéchets dans le composteur.

Nous avons installé notre premier prototype dans un ESAT de Montpellier

Vous avez installé votre premier composteur fontaine à la Bulle bleue et aux Ateliers Kennedy, à Montpellier. Ce sont deux établissements pour personnes handicapées. Comment ça s'est passé ?

Sur la partie La bulle bleue, qui gère la partie restauration, le tri des biodéchets a été mis en place et très bien mis en place par les personnes de la cuisine. Au niveau des ateliers Kennedy, le composteur a été intégré dans un espace végétalisé avec l'aide des travailleurs de l'Esat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a notre premier prototype de composteur Fontaine, qui est sur un lieu vraiment très agréable, très convivial. Et les travailleurs de la cantine viennent à 14 heures apporter les les restes de repas et les biodéchets de la cuisine.

Que vont ils faire du compost qui sera généré par ce composteur ?

Dans notre concept, le but, c'est vraiment de restaurer la boucle de la matière organique sur un circuit vraiment très court. Donc, ce qu'on préconise, c'est que le compost soit utilisé au plus près. Dans le cadre des Ateliers Kennedy, c'est très facile puisqu'ils ont des potagers juste en dessous de l'aire de compostage. Donc là, on pouvait pas rêver mieux. Le compost va être utilisé immédiatement. Il va même être utilisé directement dans des bacs autour du composteur pour nourrir la terre, qui est un peu sèche puisqu'il y a des pins à cet endroit là. La terre est un peu acide, donc on va pouvoir redonner des nutriments à la terre et faire pousser des végétaux, des fleurs, des petits arbustes autour de l'aire de compostage.

On va installer un composteur translucide dans une résidence étudiantes pour que les jeunes voient le compost se faire, puis ce sera dans les écoles

Votre entreprise est toute jeune. Vous avez posé votre premier prototype de composteur. C'est quoi l'objectif dans les mois, les années à venir ?

On reste en phase d'expérimentation jusqu'à la rentrée, c'est à dire qu'on va essayer de capitaliser sur ce qu'on va observer sur ce premier prototype, corriger les petits problèmes qu'on va rencontrer au niveau mécanique, au niveau process. Est ce qu'on a des petites améliorations à faire pour faciliter l'utilisation du composteur ? On va bien sûr conserver tout ce qui va bien et à partir de ce retour d'expérience, on va fabriquer quatre nouvelles expérimentations : à la faculté d'éducation de Montpellier, avec un partenariat avec le CNRS qui veut vraiment travailler sur les réactions chimiques de compostage. Donc, ils vont venir mettre des capteurs dans notre composteur.

On va poser un autre composteur au centre de formation Occitalys, le composteur sera plus petit, il sera translucide. On va le faire en plexiglass, ce qui permettra aux étudiants de voir tout ce qui se passe à l'intérieur du composteur. Et c'est ce modèle là qu'on va proposer aux écoles dans un but pédagogique. Montrer aux enfants que le compostage, finalement, c'est une réaction sympa. Ce n'est pas sale et c'est une réaction assez rapide. Ils pourront voir si on installe dans la cour de récréation leurs restes de repas du midi se transformer en temps réel. On commence à avoir beaucoup de demandes à ce sujet là.

Arthur Jourdan, le patron de Compost Motion Copier