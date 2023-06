Un composteur intelligent installé à la faculté d'éducation de Montpellier

Un composteur intelligent a été inauguré ce 30 mai 2023 à la faculté d'éducation de Montpellier, face à la cafétéria. Les quelque 2.000 étudiants et personnels sur le site vont pouvoir recycler leurs biodéchets, plutôt que de les jeter à la poubelle. Ce composteur peut recevoir les épluchures de fruits et légumes, mais aussi les viandes et poissons, et même les coquilles de moules.

Pour l'utiliser, il faut mettre ses biodéchets dans la trappe, ajouter des broyats de bois, puis tourner la manivelle, qui permet aux restes alimentaires de rentrer dans le tambour du composteur, à l'abri des nuisibles. Environ deux heures par jour, le tambour tourne sur lui-même, pour remplacer le retournement à la fourche. Dès que c'est plein, on fait basculer le surplus de compost dans des bacs pour qu'il termine sa maturation.

"On ne peut pas former les futurs enseignants uniquement par la transmission. Il faut passer par l'action", estime Agnès Perrin-Doucey, directrice de la faculté d'éducation. "L'idée, c'est d'avoir une prise de conscience collective. D'autant plus quand on est avec des étudiants qui se destinent à former des futurs citoyens."

"Soucoupe volante"

Mais encore faut-il que le composteur soit bien utilisé. "Je ne sais pas à quel point les gens vont être rigoureux. Quand on voit le tri au restaurant universitaire ou à la cafétéria, les gens jettent tout à la poubelle sans trier, on se demande... Mais si les gens jouent le jeu, ça peut être bien", estime Dounia, étudiante en master. L'aspect esthétique est un plus, pour la jeune femme. "Quand il a été installé, on s'est tous demandé ce que c'était que cette soucoupe volante", sourit Dounia.

En plus de réduire le poids des poubelles et de créer de l'engrais naturel pour les espaces verts du campus, ce composteur va permettre de faire de la recherche scientifique, grâce à des outils à l'intérieur pour mesure la température, l'humidité et le bilan carbone.