Un convoi de produits de première nécessité vient ravitailler la vallée de la Vésubie

Ce lundi 5 octobre, un convoi de produits de première nécessité est parti de Nice pour ravitailler les villages de La Bollène-Vésubie, Le Belvédère, Roquebillière et Saint-Martin-Vésubie.

Il fait encore nuit, tôt ce lundi 5 octobre au matin devant le Palais Nikaïa de Nice. Dix camions s'apprêtent à partir en convoi vers la vallée de la Vésubie, avec à leur bord un peu plus d'une tonne chacun de produits de première nécessité : nourriture, eau, médicaments, lait et couches pour bébé entre autres. Des dons de grandes enseignes, collectés au Palais Nikaïa par la métropole Nice-Côte d'Azur.

Dix camions étaient prêts à partir ce lundi 5 octobre à 6h du matin vers la vallée de la Vésubie © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une ascension difficile

Première étape du convoi : La Bollène-Vésubie. Le village n'a pas été touché par les inondations mais il sert de point de collecte des denrées, qui seront apportées ensuite par les secours au communes sinistrées.

Les fourgons, chargés d'une tonne chacun, peinent sur les routes de montagne © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour y accéder, il a fallu passer par le très escarpé col de Turini, qui cumule à 1.607 mètres d'altitude. Les fourgons peinent dans les lacets. Le capot de celui de Philippe, agent du service des sports de la métropole, se met dégager une fumée grise.

"Les freins ont commencé à beaucoup chauffer", grimace-t-il, "On a finit par les perdre complètement et j'ai dû utiliser le frein à main jusqu'à La Bollène ..."

C'est surtout l'eau qui manque

Deuxième étape à Roquebillière, où l'eau et l'électricité reviennent progressivement pour les habitants. Ce n'est malheureusement pas le cas de Carmen et son mari, qui habitent un peu plus haut, à Berthemont-les-Bains, qui fait partie de la commune de Roquebillière.

Deuxième étape du convoi : à Roquebillière © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On nous a héliporté une bouteille d'eau chacun mais c'est tout ce qu'on a", raconte-t-elle, "On n'a rien pour se laver, et comme nous n'avons ni eau ni électricité, nous ne pouvons pas mettre en marche la chaudière donc pas de chauffage ..."

Le convoi attendu avec impatience à Saint-Martin-Vésubie

Après Roquebillière la route, qui vient tout juste d'être dégagée, devient boueuse et inégale. On arrive à Saint-Martin-Vésubie.

La route menant à Saint-Martin-Vésubie vient d'être dégagée et reste boueuse © Radio France - Mathilde Bouquerel

On parvient enfin à la place de la mairie où se garent tous les camions. Pompiers, gendarmes et habitants de Saint-Martin attendent le convoi et aident à les décharger en faisant une chaîne.

Colette Duc est conseillère municipale à Saint-Martin, elle distribue les premières denrées aux habitants du village qui se pressent sur le parvis de la mairie. Ce convoi qui arrive aujourd'hui, elle l'attendait : "Avec impatience", comme elle le dit avec un sourire, "On avait quelques réserves mais elles commençaient à s'amenuiser puisqu'on sert beaucoup de repas. On manquait surtout d'eau, et il y en a dans le convoi donc on va pouvoir tenir encore quelques jours."

Une nouvelle livraison vers la Vésubie est prévue ce mardi 6 octobre au départ du Palais Nikaïa de Nice.