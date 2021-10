Un coup de pouce de la Cove pour les rénovations énergétiques

L'agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Cove) propose un service d'accompagnement à la rénovation énergétique pour ses habitants et ses "petites entreprises tertiaires".

Effectuer une rénovation thermique de son logement constitue un triple bénéfice : le confort d'un habitat bien chauffé, la diminution de rejet de CO2 à cause d'une "passoire thermique", mais c'est surtout une économie sur le budget énergie des ménages. Forte de ce constat, l'agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Cove) lance un tout nouveau dispositif : le SARE ou le service d'accompagnement à la rénovation énergétique.

Chaque administré ou "petite entreprise du tertiaire" de l'agglomération peut prendre gratuitement un rendez-vous avec un conseiller de l'agence locale de la transition écologique. Son rôle ? Répondre aux interrogations, aider dans les démarches administratives, dérouler la liste des aides locales et nationales pour de tels travaux ou encore diriger vers des artisans labellisés. Avant la mise en place du dispositif aucun guichet unique ne permettait un accompagnement personnalisé et global de projets de rénovation thermique. Attention, les conseillers accompagnent mais en aucun cas il s'agit de financer la rénovation.

7 000 maisons rénovées et 3 000 appartements d'ici à 2030

Ce nouveau service est financé par la Cove à hauteur de 50%, le reste de l'enveloppe est fournie par le Département et le dispositif national de certificats d'économie d'énergie (CEE). A l'horizon 2030, l'agglomération Ventoux Comtat Venaissin espère arriver à accompagner la rénovation de 7 000 maisons individuelles et 3 000 appartements. Cet objectif est mis en place pour répondre aux réglementations européennes et à celle de l'Accords de Paris pour le climat signé en 2016.

Pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé il faut d'abord contacter le service dédié par téléphone au : 04 90 74 09 18. Après cet appel un rendez-vous sera attribué et un dossier sera a compléter pour que les agents puissent être au proche du projet. Les rencontres avec les conseillers s'effectuent à l'agence locale de la transition écologique de Carpentras.