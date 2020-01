Un coup de vent provoque des coupures d'électricité dans le Loiret

Selon Enedis 1800 clients sont privés d'électricité ce mardi matin dans le Loiret, principalement dans l'est du département. Des coupures dûes au fort coup de vent de la nuit, qui a endommagé des lignes électriques

Traînou, France

Enedis estime ce mardi matin à 1800 le nombre de clients privés d'électricité à la suite du coup de vent qui touche le Loiret et toute la région Centre Val de Loire. Les rafales ont parfois atteint 80 voire 90 km/heure.

Les foyers touchés se trouvent principalement dans l'est du Loiret, mais également sur le secteur de Trainou, et Sury aux Bois. Les équipes d'Enedis sont sur place pour rétablir l'électricité au plus vite, 90% des lignes devraient être rétablies dans la matinée.

Enedis qui rappelle les règles de prudence à respecter : ne pas toucher les câbles à terre, ne pas s'approcher, et appeler le service d'urgence au 09.72.67.50.45