Un couple de Grand-Duc niche avec ses petits dans l'enceinte du lycée Joffre à Montpellier

Surprise. Un couple de hiboux grands-ducs s'est installé sur les remparts du lycée Joffre à Montpellier. Il serait arrivé pendant les vacances de Noël, un moment calme donc. Depuis, trois petits sont nés. L'un d'entre eux est mort cette semaine en tombant de son nid.

Dès l'arrivée des individus, le proviseur a mis en place des mesures de protection pour ne pas perturber ces oiseaux qui sont protégés. Des barrières ont été mises dans un rayon de 6 mètres autour du rempart. L'accès au terrain de beach-volley a été interdit pour que les cris des jeunes n'effraient pas les hiboux.

L'un des deux hiboux adultes, qui se cache au sommet des remparts et derrière des branchages. - Lycée Joffre

Chez les lycéens, c'est l'effervescence. "On constate que de plus en plus d'élèves s'arrêtent devant les barrières et lèvent la tête pour voir les oiseaux", sourit le proviseur Olivier Briard. Les services d'entretien du lycée ont trouvé dans la cour plusieurs cadavres de pigeons, mangés par le couple de hiboux.

Une nidification rare mais qui peut s'expliquer

Le lycée a fait appel à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) pour s'assurer de la bonne prise en charge du couple. La LPO va former les 30 éco-délégués du lycée aux bonnes pratiques pour préserver les oisillons. "Les bébés vont bientôt quitter le nid et ils vont tomber dans la cour, explique Antoine Adam, membre de la LPO. Les lycéens ne devront surtout pas les toucher !"

Le "coin des grands-ducs" est complètement barricadé pour assurer leur tranquillité. © Radio France - Thomas Pinaroli

Prudence donc, surtout que cette espèce protégée vient rarement en plein centre-ville. "Les grands-ducs ont l'habitude d'aller nicher dans les falaises ou les carrières", précise Antoine Adam. Mais leur présence dans le lycée peut s'expliquer : "Les habitats naturels se dégradent, alors qu'ici, il y a de la nourriture. Ils ont dû arriver pendant les vacances, donc le lieu était calme".

Si la nidification se passe bien pour la petite famille, tous devraient s'envoler dans quelques semaines et revenir l'année prochaine au même endroit. "S'ils deviennent des clients réguliers, on réfléchira à une façon de les mettre en valeur", assure Olivier Briard.

Le lycée Joffre n'en est pas à son coup d'essai : il accueille déjà dans sa cour des rouges-gorges, un épervier et même un faucon pèlerin. La direction précise qu'il est interdit de rentrer dans le lycée pour venir voir les individus.

