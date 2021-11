Un coureur en plein Tour de France pour sensibiliser sur l'environnement passe par l'Isère

Il court presque un marathon par jour depuis son départ des Hauts-de-France le 14 août dernier. Nicolas Vandenelsken, 29 ans, s'est lancé dans un tour de France pour sensibiliser à l'environnement et la problématique des déchets. Son "Greenicotour" passe par le nord de l'Isère les 11 et 12 novembre.

Après neuf mois de préparation physique et logistique, Nicolas Vandenelsken s'est lancé dans un défi hors norme. Il s'est élancé en courant des Hauts-de-France le 14 août pour réaliser un tour de France écologiste, le "Greenicotour". Tous les jours, il parcourt presque un marathon tout en ramassant les déchets qu'il croise, surtout des masques chirurgicaux. Après un passage par Grenoble, il a assuré 49km entre Voiron et L'Isle-d'Abeau en Isère ce jeudi 11 novembre.

79 masques en 45km

Le jeune homme de 29 ans arrive à petite foulée à Bourgoin-Jallieu, une grosse pile de masques encombre le vélo qui le suit avec son matériel. "On est à peu près à 45km et on est déjà à 79 masques ramassés" déplore le sportif. Nicols Vandenelsken ne peut pas ramasser tout ce qu'il voit en courant, ça serait trop long. Ce constat l'a poussé à se lancer. "Je courrais tout le temps et je me suis rendu compte de tous les déchets que je voyais. Au fur et à mesure je me suis sensibilisé sur le dérèglement climatique et je me suis dit : je vais profiter du sport pour véhiculer ces valeurs hyper fortes."

79 masques sont entassés sur le vélo après 45km de course. Depuis le début de son tour de France, Nicolas Vandenelsken récupère plus d'un masque par kilomètre. © Radio France - Noémie Philippot

Il a travaillé cinq ans dans l'événementiel sportif avant de remettre en question son mode de vie pendant un voyage de six mois en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui sur son parcours, le Nordiste organise des ateliers, va à la rencontre des enfants dans les écoles pour toucher le plus de monde possible. Les réactions sont variées. "Généralement ils nous encouragent, parfois il y a des gens qui nous regardent très bizarrement aussi parce que ça les interpelle, c'est le but" raconte-t-il. "Ce que j'essaie vraiment de passer comme message c'est qu'on a tous notre part, on peut toutes et tous agir."

Des ateliers tout public et des interventions dans les écoles

Certains font plus que simplement s'intéresser au sujet, ils le rejoignent pour pédaler sur son vélo de matériel pendant une semaine comme Clément Chappel, ou pour un bout d'étape comme Fabrice Collinse. "Je me retrouve en lui en fait, je suis sportif, j'encadre des gens en kayak et on ramasse les déchets. Sur la commune de L'Isle-d'Abeau où j'habite, je fais tout ce que je peux pour encourager les gens à le faire et à réduire surtout leurs déchets."

Il accueille le coureur chez lui pour la nuit. Nicolas Vandenelsken dort chez l'habitant sur tout son tour de France. 120 jours d'aventure, quatre de repos seulement et plus de 4.000km. L'arrivée est prévue le 11 décembre à Paris. De nombreuses associations devraient être présentes au stade Charléty et Emmanuel Macron est invité.