Un cyclo-compost collecte les déchets des restaurants avignonnais

La microentreprise d'Isabeau Gaillard permet la collecte des matières organiques des restaurants avignonnais. Avec son cyclo-compost, elle passe chercher les épluchures de légumes et autres matières compostables pour une ferme de la Barthelasse.

Avignon, France

Sa petite entreprise s'appelle Cyclo’compost et propose de récupérer les déchets organiques dans les restaurants, cafés et hôtels d'Avignon. Depuis quelques mois, Isabeau Gaillard sillonne la ville à vélo pour remplir sa remorque auprès des cuisines des professionnels. Elle peut emporter jusqu’à 200 kilos d'épluchures et autres morceaux de pain ou coquilles d’œuf.

Une fois les bio-déchets collectés auprès des restaurateurs, Isabeau Gaillard pédale jusqu'à l'île de la Barthelasse pour les déposer sur la ferme "Surikat and co" qui a installé des composteurs. Cette initiative est portée par l’incubateur Camina et Initiative Terres de Vaucluse, une plateforme du réseau Initiative France.

Le cyclo'compost cherche de nouveaux partenaires d'ici 2023, quand la législation imposera aux restaurateurs un tri sélectif rigoureux.

Isabeau Gaillard n'a pas de site internet pour son entreprise mais une page Facebook. À terme, elle souhaite développer son activité et, pourquoi pas, s’ouvrir aux particuliers grâce à des points de collecte fixes.