VIDEO - Un dauphin échoué sur une plage de Messanges secouru par des bénévoles landais

Etrange découverte sur nos plages landaises. Ce mardi à la mi-journée, les vacanciers repèrent un dauphin sur la plage surveillée du sud de Messanges (Landes). L'animal semble perturbé, échoué sur le sable. Bénévole de l'observatoire des mammifères marins Pélagis, Pascal Ducasse organise le secours de l'animal avec les moyens disponibles.

"Avec mon collègue de Pelagis, nous avons uni nos forces avec deux personnes de Apecs Cetasea (Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens) et six bénévoles de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Nous avons dû transporter le dauphin en voiture utilitaire pour le transporter à Capbreton" Pascal Ducasse, bénévole