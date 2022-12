Un dauphin retrouvé mort à Fos-sur-mer, avec des traces de morsures de requin

Le cadavre d'un dauphin a été découvert ce mercredi matin sur la plage du Cavaou à Fos-sur-Mer.

Ce dauphin bleu et blanc appartiendrait à la famille "Stenella", et l'animal présente des traces de morsures typiques des requins bleus selon les experts.

Ces blessures ne seraient toutefois pas à l'origine de la mort du dauphin, selon Nicolas Ziani, responsable scientifique du groupe d'études des requins : "C'est un dauphin qui est mort en mer et qui est venu s'échouer. C'est quand il était en dérive qu'un ou plusieurs requins sont venus s'alimenter sur le ventre du dauphin". Selon l'expert, le requin bleu est un prédateur "très opportuniste", quand il ne trouve pas de poissons vivants pour se nourrir, il s'attaque à des cadavres. Le requin "ne chasse pas le dauphin (...) il en est incapable" car le dauphin est beaucoup plus puissant et rapide.

Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les causes de la mort du dauphin.