Un dauphin retrouvé mort sur la Côte d'Opale, le deuxième en deux semaines

Le dauphin a été retrouvé par des promeneurs vers 17h30 et sera pris en charge par le service animalier Opale Capture.

L'animal a été retrouvé par des promeneurs très amaigri, vers 17h30 ce vendredi sur la plage du Mont Saint-Frieux à Dannes, à une dizaine de kilomètres du Touquet. Des investigations et une autopsie vont être menées d'ici lundi afin de déterminer les causes de son décès.

ⓘ Publicité

"Cela commence à faire beaucoup, souffle Jérémie Marion, du service animalier Opale Capture_. Avec le réchauffement climatique, les dauphins ont du mal à trouver de la nourriture car les poissons migrent."_ Ses services vont prendre en charge l'animal dès ce samedi matin. En attendant, le cadavre a été récupéré par les services techniques de la ville de Dannes qui vont le mettre à l'abri. "On retrouve de plus en plus de mammifères marins sur nos côtes", ajoute Jérémie Marion.