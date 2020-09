Un débat sur la 5G au pied de l'antenne-relais de Moëlan-sur-Mer

Les collectifs Antennes et Pacte pour la Transition ont organisé un débat sur l'utilité de la 5G à Moëlan-sur-Mer ce dimanche. Ils regrettent un manque de concertation au niveau national.

"Le débat au niveau national est totalement confisqué", regrette Anthony, membre du collectif Pacte pour la Transition et organisateur de ce débat sur la 5G à Moëlan-sur-Mer ce dimanche. Au pied de l'antenne-relais de Kerandreo, une cinquantaine de citoyens sont assis ou debout, autour de grands panneaux blancs. Sur ceux-ci, des grands thèmes comme la santé ou le progrès. Au fur et à mesure des prises de parole, des arguments sont inscrits dans les cases "+" et "-".

Des panneaux sur différents thêmes avec des cases + et - © Radio France - Roméo van Mastrigt

Une absence de concertation

C'est une initiative essentielle pour Patricia Kerlan, une habitante de Moëlan-sur-Mer : "J'adore que tout le monde prenne la parole, car j'ai l'impression que l'on entend qu'un seul son de cloche sur la 5G. En tant que citoyenne, je m'oppose au fait qu'il n'y ait pas de débat sur ce sujet et que l'on nous impose cette technologie sans concertation".

La réponse à cette absence de consultation, c'est le débat local, assure Anthony, l'organisateur : "Le débat est nécessaire à tous les niveaux et après on décide ensemble. Je suis d'accord pour accepter des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais d'abord, il faut en discuter".

Le débat s'est déroulé au pied de l'antenne-relais de Kerandreo © Radio France - Roméo van Mastrigt

La mairie de Moëlan-sur-Mer, elle, avance prudemment. Le conseil municipal doit voter le 30 septembre un vœu de prudence vis-à-vis de la 5G. Alors que les premières enchères pour l'attribution des fréquences 5G doit avoir lieu le 28 septembre, les organisations environnementales et les militants réclament un moratoire sur l'utilisation de cette nouvelle technologie.