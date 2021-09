Un demi-million de mégots de cigarettes ramassés par des bénévoles seront recyclés près de Brest

Ils ont été ramassés un à un par 900 bénévoles, dans plus d'une vingtaine de villes en France mais aussi en Allemagne et en Espagne. Alors c'est avec une certaine émotion que le président d'Hebdo Écolo a remis vendredi 550.000 mégots de cigarettes à l'entreprise MéGO! installée à Bourg-Blanc, au nord de Brest. "C'est un premier aboutissement, ils représentent 10.500 heures cumulées de bénévolat", précise Mathieu Plot, qui a créé cette association environnementale en août 2020.

Si ce demi-million de mégots ne pèse que 138 kg, il équivaut à "275 millions de litres d'eau protégés, soit la consommation journalière en eau potable de 18,3 millions de personnes". Trouver des restes de cigarettes n'est pas vraiment difficile : "Devant les bars, les lycées, les hôtels, sous les bancs, il y en a absolument partout. C'est un réflexe encore ancré donc c'est important de transmettre dans la bienveillance l'information que maintenant il y a des solutions de recyclage."

MéGO!, un acteur innovant

La solution proposée depuis 2016 par MéGO! est particulièrement innovante, notamment la dépollution des filtres avec de l'eau traitée en circuit fermé. "Les mégots sont tamisés, triés, broyés, explique Bastien Lucas, le dirigeant de l'entreprise. Les filtres sont séparés pour être dépollués, puis thermocompressés pour faire des lames de mobilier urbain". Rien ne se perd : les résidus de fibres de tabac partent au compostage.

MéGO! a valorisé en cinq ans plus de 30 tonnes de matière, dont 12 en 2020. © Radio France - Nicolas Olivier

Outre le mobilier urbain qu'elle loue à des collectivités territoriales, MéGO! commercialise des cendriers collectifs dont elle récupère ensuite le contenu. La métropole de Bordeaux est particulièrement en pointe (145 cendriers), tandis que Brest Métropole en a installé dix pour l'instant, dans des lieux très fréquentés comme le quai de la Douane et le quai Eric Tabarly. "En six mois on aura collecté une dizaine de kilos de mégots, ça en fait environ 40.000, c'est pas rien mais ça reste assez marginal, reconnaît Yves Du Buit, vice-président en charge de la propreté. Le réflexe doit avant tout venir de chaque fumeur qui doit avoir conscience qu'il ne peut pas jeter son mégot dans l'espace public."

Les mégots sont transformés en plaques d'acétate de cellulose intégrées à des meubles urbains. © Radio France - Nicolas Olivier

L'éducation des citoyens reste le principal défi, alors que 25.000 tonnes de mégots sont jetées au sol chaque année. L'association Hebdo Écolo espère atteindre en 2022 le cap du million de mégots ramassés. Son président l'assure : "dans quelques mois, on reviendra ici pour célébrer cette grande victoire."