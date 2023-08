Un départ de feu à Marseille, ce samedi

Si vous apercevez un canadair du côté du centre commercial Grand Littoral, à Marseille, c'est normal : un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi, vers 16h30, ce samedi 05 août. Les marins-pompiers de Marseille sont sur place, l'incendie n'évolue plus, il est en cours de noyage.

Le feu a pris dans les broussailles près de Grand Littoral et avance le long de la voie ferrée. Il vous est conseillé d'éviter le secteur pour ne pas gêner l'action des soldats du feu.

On le rappelle : le risque incendie est au plus fort, ce samedi. Les Bouches-du-Rhône sont en rouge sur la carte de la météo des forêts et 18 massifs sur 25 sont interdits d'accès.