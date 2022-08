Un député de Haute-Garonne interpelle le gouvernement pour distribuer des kits économiseurs d'eau

C'est un dispositif très efficace et peu cher pour économiser votre consommation d'eau : le kit hydro-économe. C'est un kit composé de mousseurs pour robinets et douches. Une fois fixé, le débit d'eau est immédiatement réduit. Ces équipements s’installent facilement et surtout, ils peuvent économiser jusqu'à 20 % d’eau dans les foyers. Une bonne nouvelle en ces périodes de sécheresse intense. Sur plusieurs sites internet comme celles des préfectures, le gouvernement incite déjà les collectivités territoriales à les distribuer aux habitants.

"J'ai réduit ma facture d'eau de 15% à l'année avec ce kit." - Jean-François Portarrieu, député toulousain

Une économie d'eau facile et rapide

Alors que les arrêtés de restriction d’eau se multiplient et touchent la majorité du territoire, le député du Nord toulousain Jean-François Portarrieu a interpellé le gouvernement le 5 août dernier avant les vacances parlementaires, pour connaître au plus vite « les actions proposées par l’État pour faciliter la mise à disposition de kits hydro-économes, ainsi que les mesures de communications prévues à destination des collectivités qui souhaiteraient en distribuer. »

En effet, selon lui, "il pourrait permettre un meilleur partage des eaux entre particuliers et professionnels, car les besoins en eau sont différents. Il faut anticiper les prochaines vagues de sécheresse. Cette solution en est une. Il y a quelques années, j'avais payé ça une dizaine d'euros, j'en ai mis sur deux robinets et un sur mon pommeau de douche. J'ai vite rentabilisé l'achat à la fin du mois sur ma facture d'eau" précise le député.

"Sur une douche, on économise jusqu'à six litres d'eau avec ce kit."

Bientôt dans nos collectivités territoriales ?

Aujourd'hui, on ne sait pas si les collectivités territoriales vont distribuer, et prendre en charge, ou non, le coup de ces kits économiseurs d'eau pour les distribuer à la population. Néanmoins, "c'est dans les tuyaux" comme le confirme la communauté d'agglomération du Sicoval au Sud de Toulouse. Ces kits ont déjà fait l'objet de discussions au cœur du Sicoval même si son modèle d'acquisition et de financement sont encore inconnus. Ce qui est sûr, c'est que "c'est une vraie solution pour diminuer notre consommation d'eau à l'année" ajoute un élu.

Une expérimentation concluante en Gironde

Entre 2012 et 2017, la Gironde avait distribué 80.000 kits hydro-économes dans près de 400 communes, dans le cadre du SAGE des Nappes profondes (nappes soumises à une pression d’usage excessive), en accompagnant cette opération d’une communication pédagogique soignée. Le suivi mis en place permet d’évaluer l’économie d’eau à plus de 700.000 m³ par an, grâce à une réduction de 12% de la consommation chez les ménages équipés.