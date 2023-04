Un deuxième cétacé retrouvé mort sur une plage de Seine-Maritime

Un petit rorqual d'environ trois mètres de long a été découvert ce jeudi matin sur la plage de Veules-les-Roses (Seine-Maritime). L'animal était mort confirme le maire de la commune, Yves Tasse.

En ce début d'après-midi, la marée est remontée et le cétacé n'est plus visible sur la plage. "On ne sait pas s'il est toujours là ou s'il a été emporté par le courant". En effet, les coefficients de marée sont importants ce jeudi, ce sont les grandes marées, et il y a beaucoup de vent. Les courants sont forts.

Deux cétacés échoués en deux jours

Il faudra attendre la fin d'après-midi pour vérifier si le corps de l'animal est toujours présent. Si c'est le cas, il faudra décider de ce qui doit en être fait, en lien avec la préfecture de la Seine-Maritime qui pilote déjà les opérations concernant le premier cétacé, un rorqual commun, qui lui, s'était échoué ce mercredi, sur la plage voisine de Saint-Valery-en-Caux.

Les deux cétacés n'ont aucun lien de parenté. Il ne s'agit pas de la même espèce de rorqual.