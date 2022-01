Un diagnostic de l'assainissement non collectif va être fait dans le sud-ouest de la Somme

Pendant deux ans, à partir de début février,la société Geodiagnostic va faire un bilan des installations d'assainissement non collectif dans les villes de la communauté de communes Somme Sud-Ouest qui présentent des enjeux écologiques. L'objectif est d'établir la conformité ou non des installations.

En France, 5 millions d'habitations ne sont pas rattachés à une installation d'assainissement collectif. En clair, ils n'ont pas accès au "tout à l'égout" et dispose dans leur habitation d'un système individuel comme une fosse sceptique. On retrouve ces installations d'assainissement dites "non collectif" notamment en zone rurale. C'est pour cette raison que la communauté de commune Somme Sud-Ouest, autour de Poix-de-Picardie, lance à partir de début février une campagne de diagnostic de ces installations, pendant deux ans, dans les communes "à fort enjeu eau et/ou environnemental." Cela représente 42 des 119 communes de la CC2SO, soit 3200 logements sur les près de 8500 de la communauté de communes.

Carte des communes concernées par le diagnostic (en couleur) - CC2SO

Commune par commune, les ingénieurs conseil de la société Géodiagnostic, mandatée par la CC2SO, vont proposer des rendez-vous aux habitants concernés. Et ensuite "pendant ce contrôle qui va durer à peu près une heure, on va être amené à faire un bilan de la situation en terme d'assainissement", explique Cyril Gernez, le dirigeant de Géodiagnostic. "On va vérifier si il y a une fosse septique, une fosse toutes eaux, vérifier où se font les rejets, dans les fossés, dans des puits d'infiltration. Et ensuite on dressera un petit rapport pour donner un avis sur la conformité ou non de l'installation."

Les agents de Géodiagnostic qui vont se rendre chez les habitants de la CC2SO pendant 2 ans © Radio France - Florent Vautier

A la suite de ce passage, si l'installation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, il sera demandé aux propriétaires des logements de faire des travaux dans un délai de quatre ans, raccourci à un an en cas de vente. Des travaux qui seront subventionnés (hors vente), si le propriétaire accepte de signer une convention, par la communauté de communes et l'agence de l'eau Artois-Picardie. Subventionnement à hauteur de 70% des dépenses, avec un plafond maximum de 8000 euros. De tels travaux coûtent en moyenne 10 000 euros à réaliser. Si les travaux ne sont pas réalisés, la communauté de communes n'a pas prévu pour le moment de sanctions, même si elle y réfléchi.

Cyril Gernez, dirigeant de Géodiagnostic, parle des problèmes les plus courant sur les installations individuelles Copier

Par ailleurs, à titre expérimental, la CC2SO à choisir de subventionner, dans les communes non concernées par le diagnostic, 5 dossiers de travaux.