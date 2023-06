Un dispositif pour évaluer l'impact d'un accident industriel sur la qualité de l'air dans les Hauts-de-France

C'est un dispositif indispensable, dans l'une des premières régions industrielles de France, avec ses 154 sites Seveso, mais aussi avec l'autoroute A1, l'une des plus chargées de France : les Hauts-de-France se dotent d'un outil pour mieux gérer le risque de pollution de l'air en cas de gros incendie ou d'accident industriel.

Il est baptisé Duqam - dispositif d'urgence qualité de l'air mutualisé - car il s'agit d'un travail de coopération entre les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours des cinq départements, l'Etat, et ATMO, l'organisme de surveillance de l'air.

En cas par exemple d'accident lors de transport de matières dangereuses, d'accident industriel ou d'incendie de grande ampleur, il s'agit d'identifier les polluants et d'anticiper l'évolution du nuage de fumée, pour prendre au plus vite les mesures de protection de la population.

"Un nuage de pollution, ça bouge"

"En cas de feu important, on a déjà des moyens pour éteindre l'incendie, c'est l'action traditionnelle des pompiers. Ils ont aussi des moyens d'analyse chimique. Le dispositif permet désormais également de modéliser le cheminement du nuage et de compléter les analyses pour être très réactif, puisqu'on peut avoir des résultats sous une demi-heure", explique Louis-Xavier Thirode, préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord. "Un nuage, ça bouge, donc pour nous il est très important de savoir où il va aller pour prévenir la population".

Du côté d'ATMO, 23 agents sont mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans les cinq départements, les pompiers, spécialement formés eux aussi, ont été équipés de capteurs, pour mesurer en temps réel la qualité de l'air. Le SDIS du Nord a reçu ainsi quatre micro-capteurs et huit canisters, des bonbonnes qui servent à effectuer des prélèvements. Les pompiers disposent déjà d'une unité spécialisée en risque chimique, mais ce dispositif est complémentaire.

"Chez nous, sapeurs-pompiers, il y a en général, deux propositions à faire en cas de nuage de fumée, confiner ou évacuer la population. Ces décisions sont difficiles à prendre pour les autorités. D'où l'intérêt d'avoir des dispositifs complémentaires qui apportent encore plus de précision.", explique le lieutenant colonel Pierre Declercq, chef du groupement opération et coordination des secours au SDIS.

Le dispositif a déjà été activé à deux reprises dans le Nord, lors de l'incendie d'un haut fourneau d'Arcelor Mittal à Grande-Synthe fin mars puis un mois plus tard pour un feu d'entrepôt à Cambrai. Avant d'être régionalisé, il a été expérimenté pendant un an avec les départements, et testé lors d'un exercice de crise qui a eu lieu le 24 mai dernier.

Il a coûté 500.000 euros dont 300.000 euros de matériel et il est financé notamment par 41 industriels de la région, qui sont soumis à de nouvelles contraintes réglementaires depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, en 2019.