Un documentaire sur l'étang des Landes en Creuse, réservoir de biodiversité

L'étang des Landes en Creuse se dévoile dans un documentaire. Après trois ans de travail et de tournage au fil des saisons, deux réalisateurs creusois présentent leur film ce dimanche 12 mars à Lussat. "A l’estanh de Landas" est le premier film documentaire tourné dans la réserve naturelle de l’étang des Landes.

Cette projection est l'occasion d'en prendre plein les yeux et de découvrir ou redécouvrir la richesse de la biodiversité dans cet écrin de verdure. Vous pourrez admirer des espèces rares comme la loutre d’Europe, la marouette ponctuée ou le héron pourpré. "On ne soupçonne pas tout ce qui se passe et ce qu'on peut voir avec une paire de jumelles. Ce film est une formidable opportunité pour faire connaître la richesse du site, ils ont passé des heures à attendre dans les observatoires et sur les sentiers", sourit Joëlle Moulinat, responsable de l'animation à la réserve.

Le film sera projeté sur grand écran dimanche 12 mars à 15h30 dans la salle des fêtes de Lussat. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de réserver. Les deux réalisateurs creusois, Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault, seront présents pour échanger avec le public.