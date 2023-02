VIDEO - Un drone sous-marin pour localiser les dauphins et les poissons dans l'Atlantique

Il ressemble à un petit sous-marin toujours à la surface de l'eau. Long de 7 mètres, le DRIX drone peut aller à 180 km au large des côtes. En complément des survols aériens au-dessus du golfe de Gascogne, son utilisation à la demande de l'Ifremer et de l'Observatoire Pelagis de La Rochelle est une première et permet de mieux comprendre les déplacements des dauphins et des bancs de poissons. A terme il s'agit surtout d'éviter les accidents de pêche qui ont tué plus de 400 dauphins cet hiver, retrouvés régulièrement sur les plages du littoral atlantique.

Dauphin victime d'un filet de pêche, ici sur une plage du Morbihan © Maxppp

"Jusqu'à présent, il y avait surtout des survols aériens pour comptabiliser les dauphins en hiver- explique Mathieu Doray, cadre de recherche à l'ifremer à Nantes- Cette année, on utilise en plus un drone, un bateau autonome, pour également cartographier les proies des dauphins, les petits poissons pélagiques. Et on a observé des bancs assez inhabituels, un peu au sud du plateau de Rochebonne, en face des Sables d'Olonne".

"Ce sont des groupes de dauphins plus petits, plus près de la côte", Clara Ulrich de l'Ifremer

La mission d'observation se poursuit mais des premières conclusions sont déjà tirées par Clara Ulrich de la direction scientifique de l'Ifremer**: "**La première conclusion, c'est de se rendre compte qu'il y a aussi des agrégations de poissons qui sont les proies, les anchois, les sardines en hiver. Et donc, qui pourrait expliquer aussi cette concentration de dauphins dans le golfe. Le nombre de dauphins est stable en Atlantique Nord Est (environ 630 mille) mais c'est des groupes plus petits, plus près de la côte. C'est sûr que la probabilité de rencontre entre un engin de pêche et un dauphin est plus élevée".

Le DRIX drone dans le port de l'Herbaudière © Radio France - Yves-René Tapon

"Si on connaît mieux les mécanismes de capture, on peut affiner les systèmes acoustiques répulsifs", Marion Pillet

"Ce qui nous a surpris - ajoute Marion Pillet coordinatrice du projet Delmoges à l'observatoire Pelagis de La Rochelle- c'est les fortes concentrations de marsouins parce- qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et là, on voit les dauphins qui commencent à arriver, ce qui n'est plus ce qu'on a l'habitude de voir. L'idée, c'est que si on connaît mieux les mécanismes de capture, on peut affiner les systèmes répulsifs acoustiques par exemple, ou s'il y a des fermetures à mettre en place, essayer de cibler un petit peu mieux ce genre de choses (...) On essaye d'améliorer nos connaissances pour pouvoir justement affiner un peu ces systèmes". La ligne rouge pour les pêcheurs serait de leur interdire de travailler. Des pêcheurs qui collaborent d'ailleurs aux recherches en cours.

