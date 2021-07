Un "éco-hameau" écologique et solidaire en projet en Charente

C'est une expérience originale qui va débuter dans quelques semaines, à Cellettes près de Mansle en Charente. Un "éco-hameau", pour une population inter-générationnelle, va naître autour d'une vingtaine de familles avec enfants, dans un univers plus respectueux de l'environnement et solidaire.

En Charente, à Cellettes près de Mansle, "l'Oasis Du Coq à l'Âme" s'apprête à acquérir le Domaine d'Echoisy pour en faire un "éco-hameau". Sur 25 hectares, autour d'un château détruit en 1854, une vingtaine de foyers avec leurs enfants vont s'installer, dans les communs du château ou dans des maisons nouvelles sur pilotis et résilientes en énergie (non connectées au réseau). L'acte d'achat doit être signé en septembre, et les travaux pourront alors commencer.

Les communs de l'ancien château seront transformés en logements pour les familles © Radio France - Pierre MARSAT

Pour l'instant, la vie s'organise au Domaine d'Echoisy autour des deux fermes : la "Ferme d'Yvonne", ferme pédagogique qui accueille des enfants et anime des rencontres avec les animaux dans les écoles ou les maison de retraite, et la Ferme Spiruline qui produit des algues en respectant l'environnement. Une vingtaine de foyers (30 adultes et une quinzaine d'enfants) seront accueillis, pour moitié dans les communs de l'ancien château d'Echoisy, et pour l'autre moitié dans des petites maisons sur pilotis, en terre-paille ou en bois, peu gourmandes en énergie.

Une sculpture de cerf en bois dans le grand parc du Domaine d'Echoisy © Radio France - Pierre MARSAT

L'Oasis "Du coq à l'âme" n'est ni une secte ni une communauté hippie. Pas question de vivre en autarcie. Les enfants iront à l'école de Cellettes. La vente de produits locaux permettra aux habitants de l'éco-hameau de vivre de leur travail, et des formations à la transition économique, écologique et sociétale seront dispensées aux villageois intéressés. Le projet a reçu l'aval de la commune, de la communauté de communes "Coeur de Charente" et de la Région qui l'a labellisé "Néo-Terra". Une journée portes ouvertes est organisée ce mardi , de 16h à 22h, autour de la ferme Spiruline.