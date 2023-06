Un éco-quartier s'apprête à sortir de terre près de La Rochelle

La dépollution est en cours, sur le site du futur éco-quartier de Bongraine à Aytré, près de La Rochelle. Etape coûteuse pour la Cda de La Rochelle, propriétaire du site de 35 hectares. Mais indispensable avant de lancer la construction de 800 logements, à partir de 2026. Un projet très ambitieux sur le plan environnemental et social. A visiter toute cette semaine, au travers d'ateliers et d'animations, la plupart sur inscription.

Ce projet d'éco-quartier est en gestation depuis plus de 10 ans. Et il a connu pas mal de contre-temps. Des fouilles archéologiques ont permis de révélé une villa gallo-romaine. Mais il a surtout fallu dépolluer cette ancienne emprise de la SNCF. Un chantier qui va encore s'étaler jusqu'à la fin de l'année.

Une grande butte faite de terre polluée

Le TGV passe au ras du futur éco-quartier de Bongraine. Une passerelle permettra peut-être un jour d'enjamber la voie ferrée, pour rejoindre directement l'océan, tout proche. © Radio France - Julien Fleury

"Tout le monde a des bonnes chaussures pour monter ?" Nathalie de Domingo guide un groupe de visiteurs en haut d'une grosse butte de terre. "On monte sur le point haut de l'éco-quartier, d'où on découvre une magnifique vue sur la mer" s'enthousiasme la cheffe de projet Bongraine chez l'aménageur Aquitanis. Cette butte atténue le bruit des TGV qui passent au ras de la parcelle. Elle accueillera peut-être un jour une passerelle permettant de rejoindre directement l'océan.

Cette butte a surtout permis de piéger 50.000 m3 de terre récupérées sur tout le site, polluées au machefer : "il y a des maisons qui ont été construites autrefois avec du machefer, précise Damien Moreau, qui suit le projet à la communauté d'agglo. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des métaux lourds dedans : cuivre, zinc, plomb..." La terre disparue, c'est la roche-mère calcaire qui affleure sur l'ensemble du site. "Et on veut quand même réaliser un éco-quartier avec des plantations et de la nature. Il faut donc trouver 50.000 m3 de terre végétale, et la question c'est comment ?" La réponse est déjà trouvée : le plus localement possible, sur les autres chantiers de l'agglomération rochelaise.

Des hydrocarbures oubliés depuis des décennies

Une unité de dépollution des nappes phréatiques, pilotée par la Colas. 2.800 litres ont déjà été isolés par une dizaine de puits s'enfonçant à une dizaine de mètres dans le sol. Souvenir de l'activité industrielle du site. © Radio France - Julien Fleury

Autre enjeu : les nappes phréatiques, envahies d'hydrocarbures liés au passé ferroviaire du site. Une dizaine de puits ont été installés un peu partout, pour aller pomper ces nappes de pétrole à 10 mètres de profondeur. Filtrées ensuite directement sur le site, au sein d'une petite station de la Colas. "On a déjà récolté 2.800 litres d'hydrocarbures en deux mois" assure Pascal Vicat qui supervise les opérations.

Coût global de cette dépollution pour la collectivité : 3 millions d'euros. Un surcoût qui n'avait pas été anticipé au rachat du site en 1995. Cette étape est pourtant essentielle avant de penser à installer des habitants, précise Damien Moreau : "c'est un terrain qui le mérite. On ne veut plus construire sur des terres agricoles, mais reconvertir des sites industriels ce sont des chantiers beaucoup plus complexes." Au passage, il a aussi fallu préserver deux espaces rares. Un papillon, l'azuré du serpolet. Et une plante, l'odontite de Jaubert. Bonne nouvelle : des graines d'odontite déplacées notamment sur la grande butte ont commencé à repousser.

Les futurs habitants dans les starting-blocks

De futurs habitants participent à une visite du futur éco-quartier de Bongraine. Ce sont les coopérateurs du projet Hicéo : une vingtaine de logements construits sur le mode de l'habitat partagé, avec des logements de taille modeste, mais beaucoup d'espaces en commun. Ici toutes les décisions sont prises à la majorité. © Radio France - Julien Fleury

Des opérations suivies de près par les futurs habitants, comme François qui imagine déjà son futur logement : "ça y est, moi j'y suis ! Là, on sent que ça avance, et dans deux ans on sera bien installé !" François est coopérateur d'un projet d'habitat partagé : une vingtaine de logements qui doivent pousser ici à partir de l'année prochaine. Des appartements de taille modeste, mais de grands espaces communs. Fabienne est en elle aussi : "il faut accepter ce concept, de partager des locaux, des voitures, des outils, des machines à laver, etc."

Pour ce groupe d'habitat partagé en auto-promotion baptisé Hicéo , toutes les décisions sont prises en commun. Une association des habitants exigée également des autres promoteurs intéressés par le site de Bongraine. "Ce qui n'est pas du tout inné, et qui leur demande beaucoup d'efforts" reconnait Nathalie de Domingo d'Aquitanis, qui ajoute : "c'est vraiment l'objectif de Bongraine, qu'on arrive à travailler d'autres méthodes."

La dépollution a laissé apparaître une grande fosse, bourrée d'hydrocarbures, qu'il s'agit maintenant de pomper pour dépolluer les nappes phréatiques. © Radio France - Julien Fleury

Ecolo mais pas trop cher

Effort également sur les méthodes de construction, et les matériaux, écolo et locaux. Mais pas trop chers, prévient Nathalie de Domingo : "on a demandé à tous les promoteurs de travailler ensemble, pour être sûrs de travailler des matériaux bio-sourcés, sans pour autant aller chercher des techniques constructives hyper-complexes, et donc hyper-coûteuses." Des efforts récompensés l'an dernier par le label " démonstrateur de la ville durable " dans le cadre des investissements d'avenir de l'Etat.