Un enfant poignarde un sanglier dans la Marne : le militant anti-chasse Pierre Rigaux porte plainte

Deux captures d’écran extraites de la vidéo montée et diffusée par le naturaliste Pierre Rigaux.

Une vidéo fait polémique entre partisans et opposants de la chasse : elle aurait été filmée dans la Marne, le 22 novembre dernier, publiée sur le profil Facebook d'un chasseur avant qu'il ne la supprime quelques jours plus tard. Entretemps, elle a été enregistrée par l'association Nos Viventia ("Nous les vivants") qui l'a publiée ce mardi 6 décembre .

On y voit une meute de chiens de chasse d'abord, qui aboient dans des fourrés autour d'un sanglier acculé, puis, sur le côté, un enfant d'une dizaine d'année, couteau à la main. Son père lui demande d'aller "piquer au cœur" le sanglier, c'est-à-dire de le poignarder.

A un moment, le petit semble trébucher lame à la main, et quelques secondes plus tard, il s'étonne, en montrant le couteau ensanglanté à son père : "J'ai descendu jusqu'en bas." Pourtant le sanglier n'est toujours pas mort, il hurle et se débat.

Plainte pour acte de cruauté sur un animal

Des images qui scandalisent Pierre Rigaux . Ce naturaliste, fondateur de l'association Nos Viventia, est devenu ces dernières années la bête noire des chasseurs . Il a notamment préfacé un livre nommé Chasser tue (aussi) les humains, publié en octobre 2022 aux éditions Leduc.

"Ca prend beaucoup de temps, c'est au milieu des ronces, le sanglier hurle de douleur, explique-t-il. C'est une scène difficile à regarder." En effet, traditionnellement, quand un animal est acculé, le chasseur abrège ses souffrances au plus vite, (idéalement avec une arme à feu, mais il peut utiliser un couteau s'il y a un risque qu'une balle touche l'un de ses chiens).

Ici, la mise à mort du sanglier est faite par l'enfant, "de façon forcément plus maladroite et plus lente" assure le militant anti-chasse. C'est pourquoi il porte plainte pour acte de cruauté envers l'animal.

Il s'interroge aussi sur la place du jeune garçon dans cette vidéo. "L'enfant a l'air d'avoir du mal à le faire (abattre le sanglier), il n'a pas l'air d'avoir très envie. Et il se retrouve au milieu des chiens, c'est dangereux pour lui puisqu'il peut tomber à tout moment, cet enfant avec son couteau dans les mains."

La plainte de Nos Viventia est-elle recevable ?

L'article auquel fait référence Pierre Rigaux pour porter plainte est l'article 521-1 du Code Pénal : il prévoit 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende contre le fait "d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité".

Or, il n'est pas certain que la justice considère que le sanglier soit un animal tenu justement en captivité. Le fondateur de Nos Viventia se dit optimiste : "Il y a des jurisprudences en ce sens, à partir du moment où l'animal ne peut pas s'enfuir, il est captif."

"Sur la forme", il n'y a d'ailleurs rien d'illégal a priori pour Jacky Desbrosse, le président de la Fédération départementale de la chasse de la Marne. "Si on prend le Code de l'environnement, il n'y a pas de détail sur la personne physique" qui doit "servir", c'est-à-dire mettre à mort l'animal. "Il n'y a rien qui stipule que ce soit un adulte ou un enfant." Après, relève-t-il, "ce n'est pas un acte courant : si le gamin est tout jeune, ce n'est pas un acte banal, il faut physiquement être costaud."

Il n'y a rien non plus de précis dans les textes juridiques sur la durée de la mise à mort : "Vous ne trouverez pas de texte juridique qui va calibrer le temps nécessaire, c'est subjectif", assure le président des chasseurs de la Marne, qui voit dans cette plainte une démarche surtout militante. "On voit que les associations sont à l'affut de tout ce qui peut se passer sur le terrain."