Un épisode de pollution aux particules dans le Nord Franche-Comté

Attention à la pollution atmosphérique dans le Nord Franche-Comté. Atmo Franche-Comté a déclenché le seuil d'information et de recommandation. A cause du soleil et des températures fraiches, les particules polluantes sont nombreuses. Les personnes sensibles, allergiques, ou asthmatiques doivent faire attention, et limiter leur déplacement

Vitesse limitée sur l'A36

En raison de cette épisode de pollution, les autorités ont décidé de réduire la vitesse à 90 kilomètres heure sur l’autoroute A36 au lieu de 110 entre Belfort et Montbéliard à partir de ce vendredi. Vous retrouvez toutes les infos sur www.atmo-bfc.org