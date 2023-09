Un épisode de pollution aux particules fines en Corse ces prochaines 48 heures

L'indice de qualité de l'air pour ce dimanche est classé de "dégradé" à mauvais" sur une large partie Ouest de l'île. Qualitair enclenche sa vigilance dès ce dimanche en Corse du Sud face à "un épisode de pollution en lien avec les particules d'origine désertique". Le phénomène "devrait s'étendre à partir de lundi à l'ensemble de la Corse et durer au moins 48 heures", précise l'association de mesure de la qualité de l'air.

Qualitair appelle à la prudence, en particulier pour les populations cibles telles que "les femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques". Il est recommandé de "privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort" voire de "prendre conseil auprès de [son] médecin pour savoir si le traitement médical doit être adapté le cas échéant". De manière générale, les activités physiques et sportives intenses doivent être "réduites voire reportées".