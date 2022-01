Un épisode de pollution aux particules fines ce week-end en Côte-d’Or

Les prévisions atmosphériques parlent d’un air dégradé ce samedi à Dijon et à l'est de la Côte-d’Or.

Alerte aux particules fines ! Les niveaux dans l'air sont élevés ce samedi sur l’ensemble de la Côte-d’Or, et même de la région Bourgogne-Franche-Comté. Concrètement, l'indice ATMO de la qualité d'air est jugé "mauvais" à Dijon, sur l'est du département et au nord de la Saône-et-Loire, la ville de Chalon-sur-Saône est notamment concernée.

L’organisme Atmo BFC souligne "un risque" notamment pour des personnes sensibles à la qualité de l’air, comme les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires.

Dans le détail, les niveaux de particules enregistrés sont élevés, au-dessus de la moyenne. Avec la météo fraîche, l’utilisation des systèmes de chauffage favorise la concentration de ces particules dans l’air que nous respirons. Selon Atmo, un risque existe pour ce samedi 15 janvier comme pour ce dimanche 16 janvier.

Pour baisser le niveau de ces particules fines Atmo vous recommande de limiter vos déplacements sur les grands axes routiers du département, ou de réduire vos activités physiques ou sportives. Autre indication, Atmo conseille de ne pas surchauffer vos logements, une température moyenne de 19 degrés est suffisante. Pour les activités agricoles, évitez tout brûlage à l’air libre si vous le pouvez pour ce week-end.