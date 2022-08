Un épisode de pollution de l'air à l'ozone dans le Nord et le Pas-de-Calais ce week-end

Le Nord et le Pas-de-Calais font face à un épisode de pollution de l'air à l'ozone ce vendredi et samedi. Cela s'explique notamment par les fortes températures.

Réduire sa vitesse en voiture, éviter les grands axes routiers : l'ATMO Hauts-de-France publie ses recommandations alors qu'un épisode de pollution de l'air à l'ozone est en cours ce vendredi dans le Nord-Pas-de-Calais. Il doit durer jusqu'à samedi.

Selon ATMO, c'est dû aux fortes chaleurs de ces derniers jours. Le taux d'ensoleillement et les températures élevées ont favorisé la pollution, plus la forte circulation routière et certaines activités industrielles.

Il faut donc reporter si on a prévu de faire un barbecue, éviter de faire du sport en plein air, si on est sensible. Et surtout, demander conseil en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.